Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Litvanya
Son Dakika Güncel A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Litvanya - Son Dakika

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Litvanya

6 saat önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci hafta maçında yarın Mersin'de Litvanya'yı konuk edecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Litvanya, System.String[]

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci hafta maçında yarın Mersin'de Litvanya'yı konuk edecek.

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında A Milli Kadın Basketbol Takımı, saat 17.30'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda Litvanya ile mücadele edecek. Grupta ilk maçlarda milliler, Sırbistan'a deplasmanda 59-56 olurken, Litvanya ise sahasında Arnavutluk'u 108-43 gibi farlı bir skorla geçti.

Ay-yıldızlıların kadrosunda şu oyuncuların bulunuyor:

"Ayşegül Günay Aladağ, Kübra Erat, Melis Gülcan, Cansu Köksal, Kuanitra Holingsvorth, Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes, Tilbe Şenyürek, Işıl Alben, İnci Güçlü, Gizem Yavuz, Pelin Derya Bilgiç, Damla Gezgin ve Merve Aydin"

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Milli Takım'a 58 milyonluk gelir
Almanlardan Türkiye'yi seçen Ahmed Kutucu'ya kariyer tehdidi A Milli Takım, EURO Elemeleri'nde evinde gol yemeyen tek takım oldu Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 18:30:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Litvanya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]