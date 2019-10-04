- A Milli Kadın Futbol Takımı, Estonya ile 0-0 berabere kaldı

İSTANBUL - A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında evinde karşılaştığı Estonya ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bir sonraki müsabakasında 8 Ekim 2019 Salı günü Kocaeli'de Slovenya ile karşılaşacak.

15 Temmuz Şehitler Stadı'nda oynanan müsabakayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Başkan Nihat Özdemir'in yanı sıra TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da karşılaşmayı izledi. Kadın Milli Takım futbolcuları protokol tribünü önüne gelerek destekleri için Nihat Özdemir'e teşekkür etti.

Stat: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitler

Hakemler: Marta Acedo xx, Silvia Perez xx, Carmela Bitrian xx, Paola Lopez xx

Türkiye: Selda Akgöz xx, Berna Yeniçeri xx, Didem Karagenç xx (Selin Dişli dk. 78 ?), Fatma Kara xx, Ecem Cümert xx (Medine Erkan dk. 64 x), Ebru Uzungüney xx (Arzu Karabulut dk. 46 xx), Melike Pekel xx, Selen Altunkulak xx, Ebru Topçu xx, İpek Kaya xx, Kader Hançar xx

Yedekler: Fatma Şahin, Gamza Erkan, Derya Arhan, Sevgi Çınar, Birgül Sadıkoğlu, Başak Gündoğdu, Fatma Işık, Gizem Gönültaş, Dilan Ağgül

Teknik Direktör: Talat Tuncel

Estonya: Karina Kork xx, Siret Raamet xx, Pille Raadik xx, Vlada Kubassova xx, Katrin Loo xx, Signy Aarna xx (Getter Saar dk. 85 ?), Kristina Bannikova xx (Kelly Rosen dk. 90 ?), Lisette Tammik xx (Ave-Lii Laas dk.