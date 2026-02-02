Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'yi 19-8 yenen A Milli Kadın Sutopu Takımı, organizasyonu 13. sırada tamamladı.
Milli sporcular, Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentindeki klasman maçında İsviçre ile mücadele etti.
İsviçre'yi 19-8 yenen ay-yıldızlı ekip, şampiyonayı 13. sırada tamamladı.
A Milli Kadın Sutopu Takımı 13. oldu
