A Milli Kadın Voleybol Takımı Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.



Maça iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, file önünde etkili oldu. İyi servis ve bloklarla skoru değiştiren milli takıma karşı iyi savunma yapmayı başaran Finlandiya, 21-21'de eşitliği sağladı. Ebrar ve Meliha'nın sayısından sonra savunma ve manşet problemi yaşayarak 23-23 eşitlikte mola almak durumunda kalan Türkiye, Meryem ve Ebrar'ın bloktan aldığı sayıyla ilk seti 26-24 önde bitirdi.