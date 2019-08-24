Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti
Son Dakika Spor Haber

A Milli Kadın Voleybol Takımı Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti, System.String[]

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.


Maça iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, file önünde etkili oldu. İyi servis ve bloklarla skoru değiştiren milli takıma karşı iyi savunma yapmayı başaran Finlandiya, 21-21'de eşitliği sağladı. Ebrar ve Meliha'nın sayısından sonra savunma ve manşet problemi yaşayarak 23-23 eşitlikte mola almak durumunda kalan Türkiye, Meryem ve Ebrar'ın bloktan aldığı sayıyla ilk seti 26-24 önde bitirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Finlandiya, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ANTALYA Rus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınında
Emine Bulut cinayeti protestosuna Rabia Naz Vatan'ın babası da katıldı İş arkadaşından dayak yiyen genç kadın sosyal medyadan yardım istedi İnci Sözlük kurucusunun skandal Emine Bulut paylaşımlarına suç duyurusunda bulunuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 00:32:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]