A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı - Son Dakika

A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı

09.10.2020 21:40
A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı, System.String[]

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında 11 Ekim'de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Almanya'daki son antrenmanını yaptı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında 11 Ekim'de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Almanya'daki son antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde BELKAW-Arena'da saat 16.30'da (TSİ 17.30) gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasına geçildi. Farklı oyunların oynandığı bu çalışma esnasında A Milli takım futbolcuları arasında neşeli anlar yaşandı. Son bölümde ise Rusya maçının taktiğine dönük uygulamalar yapıldı.

A Milli Takım kafilesi yarın 11.00'de (TSİ 12.00) Almanya'nın Köln kentinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya yolculuk edecek. - İSTANBUL

A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı
A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı
A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı
A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı
A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı
A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı

Almanya, Milli, Rusya, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı - Son Dakika Spor

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