Son Dakika Haberleri: A milli takım, arnavutluk maçına hazır
Son Dakika Spor A milli takım, arnavutluk maçına hazır

A milli takım, arnavutluk maçına hazır

28 dakika önce

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 7'nci maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

A milli takım, arnavutluk maçına hazır, System.String[]

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 7'nci maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tersisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde A Milli Takım, antrenman öncesi toplantı gerçekleştirdi. Şenol Güneş'in öğrencileri, gerçekleştirilen toplantısı sonrası ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından pas çalışması gerçekleştiren Ay-Yıldızlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

ANTRENMAN ÖNCESİ 'BARIŞ PINARI' HAREKATINA DESTEK

A Milli Takım'da oyuncular, antrenman sahasına " Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız" yazılı pankartla çıkarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını gösterdiler.

A Milli Takım, Arnavutluk ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyuncuların sahaya pankartla çıkması

Antrenmandan detaylar


Arnavutluk, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:57 Kaynak: DHA
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