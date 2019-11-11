A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım aday kadrosunda bulunan ancak sakatlığını atlatamayan Gökhan Akkan kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncunun yerine Altay Bayındır kadroya dahil edildi.

İzlanda ve Andorra ile oynayacağı EURO 2020 Eleme maçları için İstanbul'da kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a yapılan detaylı tetkik ve muayenelerin ardından, kulüp takımında ayak bileğinden yaşamış olduğu sakatlığın milli takım maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından, futbolcu aday kadrodan çıkarıldı. Kadroya Gökhan'ın yerine Ümit Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır dahil edildi.

(İHA)