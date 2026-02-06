A Milli Tenis Takımı, Slovenya'yı 2-0 geçti - Son Dakika
Spor

A Milli Tenis Takımı, Slovenya'yı 2-0 geçti

06.02.2026 21:20
A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta Slovenya'yı 2-0 önde tamamladı, yarın çiftler maçı var.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya ile oynadığı Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarının ilk gününü 2-0 önde tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Slovenya'nın Velenje kentindeki Bela dvorana Velenje Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Davis Cup'ta ilk maçına çıkan Mert Alkaya, Sebastian Dominko'yu 7-5 ve 7-6 yendi.

İkinci maçta ise Yankı Erel, 1 saat 47 dakika süren karşılaşmada Bor Artnak'ı 7-6, 6-1'lik setlerle mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

İlk günü galibiyetle kapatan ay-yıldızlılar, yarın TSİ 13.00'de çiftler mücadelesine çıkacak. 5 maçlık seride 3 galibiyet elde eden takım Dünya Grubu 1'e yükselecek.???????

Kaynak: AA

