A Milliler Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürüyor

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci hafta maçında yarın Mersin'de Litvanya ile mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, maç öncesinde taktik antrenman yaptı. Baş Antrenör Ceyhun Yıldızoğlu, Litvanya maçına hazır olduklarını söyledi.

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın saat 17.30'da Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda Litvanya ile karşılaşacak. Grupta ilk maçında Sırbistan'a deplasmanda 59-56 mağlup olan A Milli Takım, yarınki maça sıkı hazırlanıyor. Sahasında Arnavutluk'u 108-43 gibi farklı bir skorla yenen Litvanya'ya karşı iddialı olan A Milliler, dün yaptıkları antrenmanın ardından bugün de Servet Tazegül Spor Salonunda taktik antrenmana çıktı.

"LİTVANYA MAÇINA HAZIRIZ"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, millilerin antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Litvanya maçına hazır olduklarını söyledi. Pencere maçlarında çok fazla hazırlanma şansları olmadığını belirten Yıldızoğlu, "İyi oynayan oyuncuların ligde göstermiş oldukları performans ve konsantrasyonun milli maça yansımasını bekliyoruz. Sırbistan maçında oyuncuların beraber oynama, topu paylaşma ve savunmayı beraber yapma istekleri pozitifti. Maçın sonunda çok önemli savunma ve hücum hataları yaptık. Bu maçta bunu kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Litvanya da tecrübeli bir ekip, uzun oyunculara sahipler. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız ve maçın birinci saniyesinden son saniyesine kadar savunmayı elden bırakmamamız gerekiyor. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah yarın Mersinli sporseverlerle güzel bir sonuç alacağız diye düşünüyorum" dedi.

Milli maçların kulüp maçlarından daha farklı olduğunu vurgulayan Yıldızoğlu, ev sahibi takım olmanın ve bazı oyuncuların Mersin'de daha önce maça çıkmış olmalarının avantajına da değinerek, "Biz Çukurova olarak burada final oynadık. Maçlarımız doluya yakındı ama yarınki maç ful olacak. Dolayısıyla Türk insanı, milli takımlara her zaman teveccüh gösteriyor; yarın da bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Bu jenerasyon geçişini onların da yardımı ve destekleriyle daha pozitif geçmek istiyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ, GRUPLARDAN ÇIKARAK AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASINA

Statüye göre gruplarında birinci olan en iyi 5 takımın yoluna devam ederek Avrupa Basketbol Şampiyonasına katılacağını dile getiren Yıldızoğlu, "Bizim milli takımımız uzun süreler dünya basketbol şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatlarda çok başarılı mücadeleler elde etti. Ama çok değerli oyuncuları kaybettik. Onların yerine de yavaş yavaş genç çocuklar geliyor. Bu bir süreç. Bu süreci biz çok pozitif kullanmak ve tekrar kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Çok da kolay değil. Çok büyük konsantrasyon, çok büyük motivasyon, daha da önemlisi çok büyük fedakarlık gerekiyor. Milli takım formasını üzerine giyen her oyuncunun kulüp takımından farklı olarak burada milli duygularla ülkesini en iyi şekilde temsil etmesi gerekiyor. Biz bunu becerebilirsek tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ, TEKRAR KÜRSÜYE ÇIKMAK"

A Milli Takımın daha önce kürsüye çıkma başarısını gösterdiğini ve hep ilk 5'in içinde olduğunu anımsatan Yıldızoğlu, "Hedefimiz, öncelikle bu gruplardan istediğimiz sonuçları alıp çıkmak, sonra da Avrupa Basketbol Şampiyonasında daha olgunlaşmış bir takım olarak tekrar o günlerimizi bulmak, dünya basketbol şampiyonalarına, olimpiyatlara katılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"YARIN RAHAT KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Oyunculardan Cansu Köksal ise yarınki maçı kazanacaklarına inandığını belirterek, şunları söyledi:

"Sırbistan'daki maçı 3 sayıyla kaybettik. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, kazanmamız gerekiyordu. Fakat şu anki maçın önemi biraz daha arttı. Yarın kazanacağımızı düşünüyorum. Dün de antrenmanımızı yaptık. İyi bir enerjiyle oynarsak, önceliğimiz kazanmak ve ondan sonrasında da biraz farkı açmak istiyoruz. Sonrasında bizim için aradaki farkı açmak önemli olacaktır. Litvanya hızlı bir rakip, uzunları da aynı şekilde hızlılar. Bizim için yarın pres önemli olacak. Ben rahat kazanacağımızı düşünüyorum. Bütün taraftarları davet ediyoruz. Zaten tribünler dolmuş, biletler tükenmiş. Yarın çıkıp oynayacağız."

Ay-yıldızlıların kadrosunda şu oyuncuların bulunuyor:

"Ayşegül Günay Aladağ, Kübra Erat, Melis Gülcan, Cansu Köksal, Kuanitra Holingsvorth, Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes, Tilbe Şenyürek, Işıl Alben, İnci Güçlü, Gizem Yavuz, Pelin Derya Bilgiç, Damla Gezgin ve Merve Aydin."

(Hüseyin Kar-Kıymet Gökçe/İHA)