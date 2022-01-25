A1 Capital'in yeni Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak oldu - Son Dakika

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş, sermaye piyasalarının yöneticilerinden Mehmet Serkan Esenpak'ın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladığını açıkladı.

Sermaye piyasaları alanında 25 yıllık deneyime sahip olan Mehmet Serkan Esenpak, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'de Genel Müdür göreviyle beraber Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev alacak. Yeni görevi ile ilgili açıklamalarda bulunan Esenpak, "A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarından biri. Genel Müdür olarak görev alacağım A1 Capital Yatırım'da 2022 yılında sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde mevcut planlarımızı hızlandırıp sektördeki büyüme odaklı pozisyonumuzu koruyacağız. Yönetim Kurulumuza bu süreçteki destekleri için teşekkür ediyor, birlikte başarılı bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.