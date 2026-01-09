A101 CFO'su İbrahim Ersoy Atandı

Perakende zinciri A101'de Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO) görevine İbrahim Ersoy getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, A101'de üst düzey atama gerçekleşti.

Çok uluslu şirketlerde 20 yılı aşkın deneyimi bulunan İbrahim Ersoy, A101'in yeni dönem yapılanması kapsamında CFO olarak görevine başladı.

Ersoy, A101'deki yeni görevinde finans, mali işler, insan kaynakları, hukuk, iç denetim ve sürdürülebilirlik birimlerinin yönetimine liderlik edecek. Ersoy'un liderliğinde, şirketin operasyonel süreçlerinde yüksek verimlilik ve sürdürülebilir değer yaratma odağının ön planda olması hedefleniyor.

Kariyerine 2003 yılında FedEx Türkiye'de Finans Müdürü olarak başlayan Ersoy, daha sonra Vodafone Türkiye'de üst düzey görevlerde bulundu. Şirketin yatırım kararları, stratejik iş geliştirme projeleri ve finansal sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yürüten Ersoy, 2024 yılından itibaren Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.