AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için mevlit okutuldu - Son Dakika
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AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için mevlit okutuldu

13.05.2022 18:16

Bayburt'ta görev başında uçurumdan düşerek vefat eden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bayburt'ta görev başında uçurumdan düşerek vefat eden Anadolu Ajansı

(AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Merkez Ulu Cami'de eşi Çiğdem ve kızları Serra Beyza ile Zeynep Nilay Nişancı tarafından organize edilen mevlide, Nişancı'nın babası Nafiz Nişancı, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Okunan mevlidin ardından 41 yaşında hayatını kaybeden Nişancı için dua edildi.

Abdulkadir Nişancı, Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşmüş, cenazesine iki hafta sonra ulaşılmıştı.

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için mevlit okutuldu
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için mevlit okutuldu
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için mevlit okutuldu
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için mevlit okutuldu

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Kaynak: AA

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