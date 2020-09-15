AA'dan Safranbolu Kaymakamı Türköz'e ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Karabük Muhabiri Ahmet Özler, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret etti.
Türköz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın önemli görevler üstlendiğini söyledi.
Kaymakamlık görevine bir süre önce başlayan Türköz'e "hayırlı olsun" dileklerini ileten Özler'de AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Özler, Türköz'e AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:23 - Kaynak: AA
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