AA'dan Safranbolu Kaymakamı Türköz'e ziyaret - Son Dakika

Ziyaret sonunda Özler, Türköz'e AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

Kaymakamlık görevine bir süre önce başlayan Türköz'e "hayırlı olsun" dileklerini ileten Özler'de AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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