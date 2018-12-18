Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

Aa'nın
Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Topaloğlu, haber, yaşam ve spor kategorisinde birer fotoğrafa oy verdi.

Şampiyon sporcu haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" adlı fotoğrafına oy kullandı. Topaloğlu, spor kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın milli atlet Ramil Guliyev'in Avrupa şampiyonluğunu kazandığı anı gösteren "Ramil altına koştu" adlı fotoğraftan yana tercihte bulundu.

Şampiyon sporcunun antrenörü Musa Davulcu haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'ye hava saldırısı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" adlı fotoğraflar için oyunu kullandı.

Davulcu, spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:36 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ali Topaloğlu, Spor
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