Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

AK Parti Burdur Anadolu Ajansı 'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.AA Parlamento Haberleri Editörlüğünü ziyaret eden Özçelik, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilişkin bilgi aldı.AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özçelik, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.Haber kategorisinde Özkan Bilgin 'in, "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafı seçen Özçelik, fotoğrafı görünce, iftar sofrasında şehit olan bir akrabasını hatırladığını ifade etti."Yaşam" kategorisinde tercihini İlhami Çetin 'in, "Ali dede ve kedisi" fotoğrafından yana kullanan Özçelik, çok beğendiğini söylediği fotoğrafın, hayvan sevgisini çok iyi anlattığını belirtti.Özçelik, "Spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk 'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafına oy verdi."Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer alan fotoğrafları değerlendiren Özçelik, "Hepsi özenle seçilmiş, görsel hafızayı taze tutan fotoğraflar. Fotoğrafların, bu şekilde oylamaya sunulması hem hafızları tazelemesi hem de tarihe not düşülmesi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.