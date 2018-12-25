Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

23 dakika önce

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aa'nın
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Şahin, TSE'de, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten İlk İftar" başlıklı fotoğrafına oy veren Şahin, söz konusu karenin, Türkiye'nin terörle mücadelesinin nasıl bir inanç ve kararlılıkla sürdürüldüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

Şahin, "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafını tercih ederek, "Yaşam bu işte, güç koşullarda başka bir canlının hayatını korumaya çalışmak." dedi.

"Spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" fotoğrafını seçen Şahin, "Bu karenin, Malazgirt Zaferi'nin kutlama programı çerçevesinde, ata sporlarının gündeme getirilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:57 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Asgari Ücreti Belirleyecek Toplantının Saati Belli OIdu AK Partili Belediye Başkanı Musa Orhan İYİ Parti'ye Geçti

İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 30 Gözaltı Kararı CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Hakkında Soruşturma Açılan Metin Akpınar'ı Sözleri Nedeniyle Kınadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 09:20:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]