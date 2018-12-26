Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

İranlı tar sanatçısı Ali Ghamsari, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
İranlı tar sanatçısı Ali Ghamsari, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ghamsari, "Haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın çektiği "Kaşıkçı Cinayeti" başlıklı fotoğrafa oy vererek, bu karenin olayı tam manasıyla anlattığı yorumunda bulundu.

Ghamsari, "Spor" kategorisinde ise Veli Gürgah tarafından fotoğraflanan "Gomis'in Sevinci" adlı fotoğrafı seçerek, "Fazla heyecandan bazen kaleye top yerine insan da girebilir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:12 Kaynak: AA

Emrah, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat
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