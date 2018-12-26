Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
1 saat önce
İranlı tar sanatçısı Ali Ghamsari, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İranlı tar sanatçısı Ali Ghamsari, Anadolu Ajansı
'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ghamsari, "Haber" kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın çektiği "Kaşıkçı Cinayeti" başlıklı fotoğrafa oy vererek, bu karenin olayı tam manasıyla anlattığı yorumunda bulundu.
Ghamsari, "Spor" kategorisinde ise Veli Gürgah
tarafından fotoğraflanan "Gomis'in Sevinci" adlı fotoğrafı seçerek, "Fazla heyecandan bazen kaleye top yerine insan da girebilir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:12 Kaynak: AA
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