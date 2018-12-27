Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

3 dakika önce

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Aa'nın
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.

Oylama hakkında bilgi alan Orbay, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", "yaşam" kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", "spor" kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Rektör Orbay, Anadolu Ajansının her yıl ülke ve dünya gündemine damga vuran, çeşitli coğrafyalarda çekilmiş fotoğrafları vatandaşlarla buluşturduğuna işaret etti.

Bu yıl çekilen fotoğrafların da ülke ve dünya gündemine damga vurduğunu dile getiren Orbay, "Anadolu Ajansının yarışmaya katılan fotoğraflarının her birinin bir hikayesi bulunuyor. Fotoğrafların her birinde emek ve hepsinin arkasında bir yaşam, başarı ve hikaye var. Her zaman milletin sesi olan AA çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:39 Kaynak: AA

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