Üye Girişi
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

17.12.2021 17:39
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Mustafa Çetin, Ardahan Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman ve Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Mustafa Çetin, Ardahan Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman ve Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çetin, Kocaman ve Guliyev, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.

Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların Dansı" fotoğrafına oy veren Çetin, haberde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" karelerini seçti.

Çetin, fotoğrafların güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Bayram namazı" fotoğrafına oy veren Kocaman da haber kategorisinde Ayça Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", spor kategorisinde ise spor kategorisinde ise Sıraç Karadeniz'in çektiği "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Kocaman, fotoğrafların anlamlı ve çok güzel olduğunu belirterek, "Fotoğrafları tek tek inceledim. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Bu çalışmada emeği geçen muhabir ve foto muhabirleri tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev ise yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'ın "Rüzgarın cambazları", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları çok anlamlı bulduğunu dile getiren Guliyev, "Fotoğraf insan hayatına girdikten sonra geçmişimizi ve bugünümüzü hem yaşatıyor hem de anlatıyor. Bu açıdan Anadolu Ajansı'nın yaptığı bu yarışmada birbirinden değerli kareler var. Yaşlı bir ninenin aldığı hediyelerden dolayı yaşadığı duygu dolu anlar bizleri de duygulandırdı, o fotoğrafı ile hayatımıza ayrı sebeplerden dolayı giren sakatlıklar ve engelli olan arkadaşlarımızın hayata tutunması ve topluma kazandırılmasını anlatan basketbolcunun fotoğrafı oyladım." diye konuştu.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

Anadolu Ajansı, Azerbaycan, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:39 Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü
17:32 3 dozda tarihi geçmiş aşı kullanıldığı iddiası gündem oldu
17:31 Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!
17:14 Son dakika: Borsa İstanbul'da sert düşüş! Devre kesiciler uygulandı
17:08 Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler normale döndü! Kayıplar artarak devam ediyor
16:58 Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor
16:54 Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi
16:45 Son dakika! Benzin, motorin ve oto gaza üçlü zam
16:43 Son dakika! Motorin, benzin ve LPG'ye zam geldi
16:38 Bizzat söyledi! Sadettin Saran, başkanlıktan çekilmesini tek bir şartta bağladı
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın         
14:29
Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek         
13:37
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 18:01:30. #1.12#
SON DAKİKA: AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement