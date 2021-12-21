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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2021 14:26

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Kuntz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı. Kuntz, birbirinden güzel olduğunu belirttiği fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Stefan Kuntz, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan "Çöplükteki yaşam" başlıklı fotoğrafını seçen Kuntz, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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