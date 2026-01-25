AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

25.01.2026 12:22
Ali Topçu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında önemli fotoğrafları seçti. Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Topçu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", fotoğraflarını seçen Topçu, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava topu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğraflarını seçen Topçu, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

