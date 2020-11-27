AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ, Tekirdağ'da eğitim programına katıldı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesi birim müdürlerine yönelik eğitim verdi.

Kızıldağ, belediye binasında düzenlenen eğitim programında, iletişimin temel unsurlarından bahsetti. "Topluluk karşısında konuşma noktasında sorunluyuz. İletişim, insanın bildiği şeyi doğru duygu ile servis etme sanatıdır. Neyin nasıl söylenmesi, nasıl duygu ile verilmesi sanatıdır iletişim. Duyguyu servis edemiyorsan sıfırdır. Kelime, beden dili ve ses tonu iletişimin servis unsurlarıdır." diyen Kızıldağ, şöyle devam etti:

"İnsanların yüzde 7'si kelimelerden, 37'si ses tonundan, yüzde 55'i ise beden dilinden etkileniyor. İletişimde farklı unsurlar vardır; bunlar göz iletişi, yüz ifadesi, baş hareketleri, eller kollar, vücut duruşu, yakınlık, yöneliş, bedensel temas, dış görünüş, konuşma ve kültür. İnsan iletişim esnasında isminin söylenmesinden mutlu olur. Çünkü insan kendinin değerli olduğunu bilmek istiyor. Karşınızdaki insan tartışmaya girmek istemez, bu yüzden empati kurmayı bilmemiz gerekiyor. Hepiniz yöneticisiniz şunu bilmemiz gerekiyor; hayır ile cümleye kesinlikle başlamamalıyız. Unutmamamız lazım ki merhamet acımak değil, acıtmamaktır."

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kızıldağ'a katkılarından dolayı teşekkür etti.