AB'den Güvenlik Ortaklıkları Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB'den Güvenlik Ortaklıkları Çağrısı

15.01.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AP Güvenlik Komitesi, AB'nin güvenliğini artırmak için daha güçlü savunma ortaklıkları kurulmasını önerdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesi (SEDE) üyesi milletvekilleri, güvenlik ortaklıklarının mevcut tehditlere etkili yanıt vermek ve Avrupa Birliği'nin (AB) küresel rolünü güçlendirmek için önemli olduğunu belirterek, bu alanda daha güçlü ortaklıklar kurulması çağrısı yaptı.

AP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, SEDE üyesi milletvekilleri AB'nin savunma ve güvenlik ortaklıkları hakkında hazırlanan raporu onayladı.

SEDE üyesi milletvekilleri, savunma alanındaki ortaklıklarının "bir seçenek değil gereklilik" olduğunu kaydederek, AB'yi bu konuda daha güçlü ortaklıklar kurmaya davet etti.

Milletvekilleri ayrıca, NATO'nun "kolektif savunmanın temel taşı olduğunu" ancak gerektiğinde bağımsız hareket edebilecek "daha güçlü ve yetenekli" AB savunma ayağı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

SEDE üyesi milletvekili ve raportör Michal Szczerba hazırladığı raporun kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin "en önemli görevinin" kendi gücünü oluşturmak olduğunu belirterek "Daha stratejik ve koordineli bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu nedenle güvenlik ve savunma ortaklıkları çok önemlidir. Tehditler sınırlarda durmaz ve AB tek başına hareket edemez." ifadelerini kullandı.

Rapor

Raporda, AB'nin güvenlik ve savunma ortaklıklarının Birliğin mevcut ve gelecekteki tehditlere etkili yanıt vermesi ve "küresel stratejik aktör" olarak rolünü güçlendirmesi için hayati önem taşıdığı belirtilerek, mevcut jeopolitik ortamın "daha güçlü, tutarlı ve uzun vadeli güvenlik işbirliği" gerektirdiği ifade edildi.

AB'nin Rusya-Ukrayna Savaşı, siber saldırılar ve terörizm gibi tehditler nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana "en ciddi güvenlik durumuyla" karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulan raporda, Rusya Avrupa güvenliğine yönelik "ana tehdit" olarak, Çin ise AB'nin ekonomik ilişkilerini yeniden değerlendirmesi gereken "stratejik rakip" olarak tanımlandı.

Raporda ayrıca, AB-NATO işbirliğinin önemine de değinilerek, Kiev'e desteğin sürmesi ve Ukrayna'nın yeniden inşası için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması çağrılarında bulunuldu.

Rapor, AP Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak, kabul edilmesi halinde parlamentonun resmi pozisyonu haline gelecek.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Güvenlik Ortaklıkları Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:56:36. #7.11#
SON DAKİKA: AB'den Güvenlik Ortaklıkları Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.