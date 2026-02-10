AB'den İltica Başvurularına Hızlandırma Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB'den İltica Başvurularına Hızlandırma Düzenlemesi

10.02.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AP, iltica başvurularını hızlandıracak 'güvenli menşe ülkeler' listesi düzenlemesini kabul etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), iltica başvurularının daha hızlı değerlendirilmesini amaçlayan ve "güvenli üçüncü ülke" uygulaması ile Avrupa Birliği (AB) çapında "güvenli menşe ülkeler listesi" oluşturulmasını öngören düzenlemeleri kabul etti.

AP'den yapılan açıklamaya göre, milletvekilleri Genel Kurulda yapılan oylamada, AB genelinde geçerli olacak güvenli menşe ülkeler listesi oluşturulmasını onayladı.

Oylamada düzenleme 408 oyla kabul edilirken, 184 milletvekili karşı oy kullandı, 60 milletvekili çekimser kaldı.

Yeni liste kapsamında Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Kosova, Hindistan, Fas ve Tunus vatandaşlarının iltica başvurularının daha hızlı incelenmesi öngörülüyor.

Bu ülkelerden gelen başvurularda, kişinin geri gönderilmesi halinde zulüm ya da ciddi zarar riski bulunduğunu kanıtlama yükümlülüğü başvuru sahibine ait olacak.

Aday ülkeler de "güvenli menşe ülke"

Düzenleme ayrıca AB'ye aday ülkelerin de kural olarak "güvenli menşe ülke" sayılmasını öngörüyor.

Ancak silahlı çatışma, yüksek iltica kabul oranı veya temel hakları etkileyen yaptırımlar gibi durumlarda bu değerlendirme askıya alınabilecek.

Milletvekilleri ayrıca, üye devletlerin belirli koşulların sağlanması halinde iltica başvurularını "güvenli üçüncü ülke" kavramı kapsamında değerlendirebilmesine olanak tanıyan düzenlemeyi de onayladı.

Buna göre, başvuru sahibinin söz konusu ülkeyle aile bağı, önceki ikamet veya kültürel-dilsel bağlantı gibi ilişkilerinin bulunması ya da AB'ye gelirken bu ülkeden geçmiş olması durumunda başvurunun bu ülkede incelenmesi mümkün olacak.

Eleştirilerin hedefinde

Yeni düzenleme, AB göç politikası tartışmalarının tam merkezinde yer alıyor.

İnsan hakları örgütleri, "güvenli menşe ülke" ve "güvenli üçüncü ülke" uygulamalarının bireysel iltica başvurularının adil şekilde incelenmesini zorlaştırabileceğini ve koruma ihtiyacı olan kişilerin geri gönderilme riskini artırabileceğini savunuyor.

Eleştiriler özellikle listede yer alması planlanan bazı ülkelerde insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin sorunların devam ettiği yönünde yoğunlaşıyor.

Düzenlemeyi destekleyenler ise yeni kuralların iltica sisteminin işleyişini hızlandırmayı ve üye devletler üzerindeki göç baskısını azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.

Düzenlemelerin yürürlüğe girebilmesi için AB Konseyinin de resmi onayı gerekiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den İltica Başvurularına Hızlandırma Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buca Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
Ayrılık adım adım yaklaşıyor Emre Belözoğlu’nun Kasımpaşa’sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
CHP’den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım CHP'den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım
Sadettin Saran’dan Erman Toroğlu’nun iddiaları hakkında açıklama Sadettin Saran'dan Erman Toroğlu'nun iddiaları hakkında açıklama

19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın saat 14.00’te Beştepe’de kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın saat 14.00'te Beştepe'de kabul edecek.
18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 19:56:27. #.0.4#
SON DAKİKA: AB'den İltica Başvurularına Hızlandırma Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.