AB'den İran Devrim Muhafızları'na Terör Üstü

Üye Girişi
29.01.2026 20:21
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, AB'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdığını açıkladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine alması konusunda siyasi bir konsensüs oluştuğunu, bunun İran ile diyaloğu kesmeleri anlamına gelmediğini söyledi.

Tajani, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Bugünkü toplantıda AB'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine almasıyla ilgili olarak Tajani, "Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olarak tanımlanması konusunda bir siyasi konsensüs oluştu. Son gösteriler sırasında sivillere yönelik baskı nedeniyle yaptırım uygulanacak İranlıların listesi de onaylandı. Ancak bu, (İran'la) diyaloğa devam etmememiz gerektiği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, İtalya olarak Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB terör örgütleri listesine alınması konusundaki tutumunu değiştirmesine neden olan şeyin, "binlerce ve binlerce ölüm" olduğunu belirterek, "Belki 30 bin, kesin sayıyı bilmiyoruz. Bir katliamdan söz ediliyor. Gazze'de 60 bin, İran'da 30 bin ölüm varsa, bu durum Gazze ile kıyaslanabilir bir durumdur ve bütün bunlar karşısında, bunu kınamak zorundaydık." diye konuştu.

Tajani, bölgede artan tansiyon nedeniyle İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği'nden personelini çekmesine ilişkin bir soruya, "Tahran'daki büyükelçilikten personelin çekilmesi ihtiyati bir tedbirdir. Yaklaşık 20 kişi kaldı. Büyükelçilik boş değil ancak çatışma tehditleri olduğunda personeli korumak için önleyici tedbirler alınmalıdır. Umarım hiçbir şey olmaz, bir anlaşmaya varılır ancak yine de büyükelçiliğin işleyişi için gerekli kişileri bırakmayı tercih ettik." yanıtını verdi.

Diğer yandan, son günlerde İtalya'da tartışma konusu olan Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin görev yapmasına ilişkin bir soru üzerine Tajani, şu yanıtı verdi:

"Milano'daki ABD Başkonsolosluğu'nda, gerekirse İtalyan polis güçlerine bilgi vermek üzere üç kişi olacağını düşünüyorum. İtalya'da kamu düzenini sağlamakla görevli olanlar polis, jandarma ve mali polistir. Paniğe gerek yok. Böyle büyük etkinlikler olduğunda ülkelerin güvenlik alanında işbirliği için kendi personelini göndermesi normaldir. Sokaklarda savaş teçhizatıyla dolaşmayacaklar, demokrasi için bir tehlike yok."

Kaynak: AA

