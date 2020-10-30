AB'den İsrail'e Filistinli tutuklu tepkisi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), temmuz ayından beri açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in durumu nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvelik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'de resmi suçlama olmaksızın idari tutuklu olan ve bu nedenle temmuz ayından beri açlık grevini sürdüren Ahres'in hızla kötüleşen sağlık durumunu AB'nin yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in resmi suçlama olmadan idari tutukluluğu yaygın biçimde kullanmasından AB'nin endişe duyduğu vurgulandı.

İsrail'de mevcut durumda yaklaşık 350 Filistinli idari tutuklu olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kişilerin tutuklanmalarına neden olan suçlamaları öğrenebilmeleri gerektiği ve adil biçimde yargılanma hakkına sahip oldukları kaydedildi.

Açıklamada, AB, İsrail'i uluslararası insancıl hukuka tam olarak saygı göstermeye, tüm tutuklulara karşı insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Ahres'in sağlığını muhafaza etmeye çağırdı.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yaptığı açıklamada, açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu bildirmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.