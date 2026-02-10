AB'den Şam'a Terörle Mücadele Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, "Şam, terörle mücadelede artık ana muhatap konumunda." dedi.

Suica, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Suriye'nin kuzeydoğusundaki son durum hakkında düzenlenen oturumda konuştu.

Suriye'deki son gelişmelerin "terör örgütü DEAŞ'ın dirilme ihtimali dahil devam eden güvenlik risklerine" dikkati çektiğini belirten Suica, ülkede tutuklu bulunan bazı DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması konusunda endişe duyduklarını dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ tutuklularının Irak'a transferinin Suriye üzerindeki baskıyı hafifleteceğini ancak ülke üzerindeki yükün hala oldukça büyük olduğunu söyleyen Suica, "Şam, terörle mücadelede artık ana muhatap konumunda." diye konuştu.

Suica, terör örgütü DEAŞ'ın önlenmesinin "kolektif güvenliğin temel önceliği" olmaya devam ettiğini ve Suriye, bölge ile Avrupa'nın güvenliği için kilit önemde olduğunu söyledi.

Suriye'ye yönelik insani yardımları sürdüreceklerini kaydeden Suica, "Ancak, insani yardım tek başına Suriye'deki tüm ihtiyaçları karşılayamaz ve artırılmış kalkınma ile toparlanma finansmanıyla tamamlanmalıdır." dedi.

Suica, Suriye ile kurum ve kapasite geliştirme konusunda birlikte çalışmalarında ortak çıkar bulunduğuna işaret ederek "AB, hem kapsayıcı bir geçiş hem de istikrar ve güvenliği sağlamak amacıyla Suriye ve bölgesel ortaklarla işbirliğine devam etme konusunda kararlıdır." diye konuştu.

Oturumda, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının kınanmamasına tepki

Sol gruptan milletvekili Marc Botenga, oturumda Suriye'nin egemenliği hakkında konuşulduğunu belirterek "Ancak burada kimse, İsrail'in rejim değişikliğinden faydalanarak Suriye'nin tüm askeri altyapısını yok etmesini kınamadı." ifadesini kullandı.

Oturumda kimsenin Suriye'nin toprak bütünlüğü hakkında konuşmaya "cesaret edemediğini" vurgulayan Botenga, "Neden Suriye'nin bazı bölgelerini yasa dışı olarak işgal eden İsrail askerlerinin çekilmesi gerektiğini söyleyemiyoruz?" sorusunu yöneltti.