AB'den Venezuela'ya Yeni Yaptırımlar Gelebilir"

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek

Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti