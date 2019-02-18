Son Dakika Haberleri: AB'den Venezuela'ya Yeni Yaptırımlar Gelebilir"

AB'den Venezuela'ya Yeni Yaptırımlar Gelebilir"

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "AB'nin Venezuela'ya yönelik yeni yaptırım kararı alması her zaman ihtimal dahilinde.

AB'den Venezuela'ya Yeni Yaptırımlar Gelebilir
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "AB'nin Venezuela'ya yönelik yeni yaptırım kararı alması her zaman ihtimal dahilinde." dedi.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Konseyi sonrasında basına açıklamalarda bulunan Mogherini, altı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesinin, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmek üzere gittikleri Venezuela'ya girişine izin verilmemesine ilişkin, "Parlamenterlerin Venezuela'ya girişine izin verilmemesini esefle karşılıyoruz." diye konuştu.

Mogherini, "AB'nin Venezuela'ya yönelik yeni yaptırım kararı alması her zaman ihtimal dahilinde." ifadelerini kullandı.

AB Dışişleri Konseyinde bakanların, Moskova yönetimine yönelik yeni yaptırımların uygulanması konusunda da görüş birliğine vardığını belirten Mogherini, gelecek günlerde yaptırımlara ilişkin görüşmelerin sonuçlanacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Dünya
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