Son Dakika Haberleri: AB'den vize serbestisi açıklaması

AB'den vize serbestisi açıklaması

1 saat önce

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, "Vize serbestisi konusunda teknik görüşmeler devam ediyor.

AB'den vize serbestisi açıklaması, System.String[]
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, "Vize serbestisi konusunda teknik görüşmeler devam ediyor. Bu teknik konular tamamlandıktan sonra vize serbestisi ele alınabilecek" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:05 

Türkiye, Avrupa Birliği, Vize, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuk Sevgileri Geçim Kaynağına Dönüştü Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı 17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 00:20:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den vize serbestisi açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]