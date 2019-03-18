AB'den vize serbestisi açıklaması
1 saat önce
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, "Vize serbestisi konusunda teknik görüşmeler devam ediyor.
Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, "Vize
serbestisi konusunda teknik görüşmeler devam ediyor. Bu teknik konular tamamlandıktan sonra vize serbestisi ele alınabilecek" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:05
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