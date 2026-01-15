AB, Gazze'de Ateşkes ve Yeniden İnşa Sürecini Destekliyor - Son Dakika
AB, Gazze'de Ateşkes ve Yeniden İnşa Sürecini Destekliyor

15.01.2026 16:38
AB, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasından memnuniyet duyduğunu ve insani yardım sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB), Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesinden memnuniyet duyduğunu, insani yardım ve yeniden inşa sürecinde destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni tarafından yapılan yazılı açıklamada Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başlamasından memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Açıklamada özellikle Gazze'nin yönetimi için Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasının da memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

"AB, insani yardım, güvenlik, diplomatik ve işbirliği araçlarıyla Gazze'de barışı desteklemeye devam etmeye hazırdır." denilen açıklamada, AB'nin Hamas'ın silahsızlandırılması, geniş çaplı insani yardımın ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden inşası da dahil olmak üzere "Barış Planı"nın tamamının uygulanmasını sabırsızlıkla beklediği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Öte yandan İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Dün İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava ve topçu saldırıları düzenlediği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

