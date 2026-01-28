AB-Hindistan STA'sı Türkiye İhracatını Etkileyecek - Son Dakika
AB-Hindistan STA'sı Türkiye İhracatını Etkileyecek

28.01.2026 19:31
İZTO Başkanı Özgener, yeni STA'nın Türkiye'nin AB pazarındaki rekabet gücünü olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması (STA) imzalandığını belirterek, bunun Türkiye'nin ihracatını olumsuz etkileyeceğini ve Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemesi gerektiğini söyledi.

Özgener, İZTO Ocak Ayı Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasında, küresel ticaret sahnesinde yaşanan önemli gelişmelerden birinin AB ile Hindistan arasında dün imzalanan STA olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın dünya ticaretinin yönünü etkileyecek ölçekte yeni bir ekonomik yakınlaşmayı temsil ettiğini belirten Özgener, AB'nin henüz bir başlangıç olarak değerlendirdiği ve stratejik iş birlikleriyle genişleyecek anlaşmanın Türkiye'nin Avrupa pazarındaki rekabet dengelerini etkileyebileceğine dikkati çekti.

AB'nin Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı konumunda olduğunun altını çizen Özgener, "AB gıda ürünlerinden sanayi ürünlerine kadar uzanan geniş yelpazede ticaret gerçekleştirdiğimiz en önemli ortağımız. Ülkemizin AB'ye olan ihracatında otomotiv endüstrisi, makine ve elektrikli ürünler ön plana çıkıyor. Anlaşmayla Hindistan'da üretimi gerçekleştirilen benzer ürünler karşısında ihracatçılarımız pazar kaybı yaşayabilecek." dedi.

Özgener, anlaşmayla Hindistan'ın, Türkiye gibi AB ülkelerine gümrüksüz veya düşük gümrüklü mal satabilmesine imkan sağlayacağını anlattı.

Bu durumun Türk ihracatçısı için bir rekabet baskısı yaratacağından bahseden Özgener, şöyle konuştu:

"Böylelikle pazar payı kaybı riskini de beraberinde getiriyor. Sonuç olarak mevcut Gümrük Birliği süreci, AB'nin imzaladığı her STA, ülkemizin aleyhinde olabiliyor. Yani rekabet imkanımızın oldukça azalacağı bir durumun ortaya çıkabileceğini öngörüyoruz. Gümrük Birliği sürecinin revize edilmesi artık daha elzem bir hal aldı ve en kısa zamanda aksiyona geçip sonuca bağlanması gerekiyor."

Kaynak: AA

