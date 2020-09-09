AB, İngiltere'nin Brexit anlaşmasına uymasını istedi

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasına ve uluslararası hukuka uymasını talep etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerine uymayabileceği" yönünde çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İngiltere'nin AB ile yaptığı Brexit anlaşmasına uyması gerektiğine dikkat çeken Von der Leyen, "İngiliz hükümetinin Brexit ayrılık anlaşmasını ihlal etme niyetiyle ilgili yaptığı açıklamalardan çok endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Brexit anlaşmasına uyulmamasının uluslararası hukuku ihlal etmek anlamını taşıyacağını ve bunun güveni zayıflatacağını belirterek, gelecekteki müreffeh ilişkilerin temelinin taraf devletlerin yaptıkları antlaşmalara uyma zorunluluğu (Ahde Vefa ilkesi) olduğuna işaret etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de konuyla ilgili paylaşımında, "Brexit ayrılık anlaşmasını her iki taraf imzaladı ve onayladı. Bunun tam olarak uygulanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası hukuk ihlalinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Michel, bunun karşılıklı güvene zarar vereceğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ise, "Brexit müzakerelerinde ilerleme olmamasından endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Anlaşma sağlamanın AB ve İngiltere'nin faydasına olduğuna dikkati çeken Sassoli, "İngiliz hükümeti geçen yıl imzaladığı anlaşmadaki taahhütleri yerine getirmezse güven ve itibar kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.

Süreç hakkında

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.