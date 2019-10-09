Son Dakika Haberleri: AB Konseyinden "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
Son Dakika Güncel AB Konseyinden 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

AB Konseyinden "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na son verilmesi çağrısında bulundu.

AB Konseyinden

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na son verilmesi çağrısında bulundu.

28 üye ülke adına yazılı açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de kalıcı çözümün askeri yollarla sağlanamayacağını belirtti.

Mogherini, açıklamada, "AB Türkiye'ye tek taraflı askeri operasyonunu sonlandırması çağrısında bulunuyor. Suriye'nin kuzey doğusunda yaşanacak yeni çatışmalar tüm bölgenin istikrarına zarar verecektir." iddiasında bulundu.

Şiddetin sona erdirilmesi, terörizmin sonlandırılması ile Suriye'de ve bölgede istikrarın sağlanması hedeflerinin AB tarafından paylaşıldığını belirten Mogherini, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, AB'nin kilit ortağı ve Suriye krizinde ve bölgede önemli bir aktördür. AB, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapmadaki önemli rolü dolayısıyla Türkiye'yi takdir etmektedir. Türkiye'nin güvenlik endişeleri, uluslararası hukuka uygun biçimde siyasi ve diplomatik yollardan çözülmelidir, askeri yoldan değil. AB, tüm taraflara Suriye'de sivilleri korunması ve insani yardımın ulaştırılması konusundaki uyarısını yinelemektedir."

Mogherini, AB'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce " TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır." diyerek operasyonun başladığını duyurmuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor
Bakan Akar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ettiği anlar objektife yansıdı Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var Son dakika: Trump'tan Türkiye'de bir tehdit daha: Türkiye, Suriye'deki Kürt nüfusunu ortadan kaldırırsa Türkiye'nin ekonomisini mahvederim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 23:39:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Konseyinden "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]