AB Liderleri Grönland İçin Olağanüstü Toplanacak

19.01.2026 09:39
AB Konseyi Başkanı Costa, Grönland için üye ülkelerin olağanüstü toplantı yapacağını duyurdu.

AVRUPA Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB üyesi ülkelerin liderlerinin yakın zamanda Grönland konusunda olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Grönland konusunda AB üyesi ülkelerin uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü ve ulusal egemenlik prensiplerinde birlik içinde olduğunu ifade etti. Danimarka ve Grönland'a destek ile özellikle NATO aracılığıyla Arktik'te ortak transatlantik güvenlik çıkarlarının tanınmasında hemfikir olduklarını belirten Costa, üye ülkelerin Washington tarafından açıklanan gümrük vergilerinin transatlantik ilişkileri zedeleyeceği ve AB-ABD ticaret anlaşmasına uygun olmadığı konusunda da anlaştığını bildirdi.

Costa, her türlü zorlamaya karşı kendilerini savunmaya ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda ABD ile iş birliğini sürdürmeye hazır olma konularında da benzer düşüncede olduklarını aktardı. Costa, "Son gelişmelerin önemi ve daha fazla koordinasyon sağlamak amacıyla, önümüzdeki günlerde Avrupa Konseyi'nin olağanüstü bir toplantısını düzenlemeye karar verdim" dedi.

Kaynak: DHA

