AB, Refah Sınır Kapısı'na Hazır

26.01.2026 15:18
AB, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı açıldığında harekete geçmeye hazır olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı açıldığında harekete geçmeye hazır olduklarını bildirdi.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM Refah) teyakkuzda beklediğini aktaran El Anouni, "Sınır kapısı açılır açılmaz harekete geçmeye hazırız." dedi.

AB'den Suriye'de ateşkese "eksiksiz" uyulması çağrısı

Suriye'deki gelişmeler hakkında da soruları yanıtlayan El Anouni, Esed rejiminin çöküşünün başlangıcından bu yana Suriye'nin sosyal dokusunun inşası ve yeniden inşasında kapsayıcılık ve çoğulculuğa saygı gösterilmesi, Suriye halkını oluşturan tüm kesimlerin eşit biçimde gözetilmesi gerektiği konusunda tutarlı ve net bir tutum sergilediklerini belirtti.

El Anouni, terör örgütü YPG ile Suriye Arap Ordusu arasındaki ateşkes süresinin 15 gün süreyle uzatılmasının gerginliğin azaltılması açısından olumlu bir adım olduğunu belirterek, "AB olarak taraflara ateşkesi eksiksiz şekilde uygulama çağrısında bulunuyoruz. Tüm çatışmalar sona erdirilmeli, siviller ve sivil altyapı korunmalı, insan haklarına saygı gösterilmeli ve insani yardım ihtiyacı olanlara ulaştırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG işgalindeki Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesindeki gelişmeleri yakından izlediklerini aktaran El Anouni, hafta sonu Birleşmiş Milletler'e ait insani yardım konvoyunun bölgeye hayat kurtarıcı yardım ulaştırdığını kaydetti.

El Anouni, diğer taraftan insani yardım ihtiyaçlarının hala yüksek seviyede olduğunu belirterek, Suriye yönetimine insani erişimi kolaylaştırma çağrısında bulundu.

"Yabancı terörist savaşçıların nakliyesi ciddi bir güvenlik kaygısı"

Yabancı terörist savaşçıların Avrupa'ya nakledilmeleriyle ilgili ise El Anouni, "Yabancı terörist savaşçıların nakli, özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan DEAŞ bağlantılı unsurlar söz konusu olduğunda, bizim için ciddi bir güvenlik kaygısı teşkil etmektedir." diye konuştu.

El Anouni, yabancı terörist savaşçılar da dahil olmak üzere tutuklu bulunan unsurların Irak'a transferi de dahil olmak üzere durumu yakından takip ettiklerini belirterek, Irak'ın desteğini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

AB olarak üçüncü ülkelere bu konuda desteğin yabancı terörist savaşçıların adalet önüne çıkarılmasına odaklandığını kaydeden El Anouni, şunları kaydetti:

"Bu destek, yabancı terörist savaşçıların yanı sıra ailelerinin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılmasını da kapsamaktadır. AB, geri dönen yabancı terörist savaşçılar ve aile üyelerinin rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu konusunda, radikalleşmenin önlenmesine yönelik AB Bilgi Merkezi aracılığıyla üye ülkelere destek vermektedir."

Minneapolis'te ICE ekiplerince vatandaşların öldürülmesi "iç mesele"

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good'un ardından hemşire Alex Pretti'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürülmesine ne tepki verdiklerinin sorulması üzerine AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, "ABD'nin iç meselesi olan bu konuyla ilgili yorum yapmıyoruz." cevabını verdi.

Hipper, "Ancak tabi her türlü masum can kaybını esefle karşılıyoruz." dedi.

Esasen her türlü can kaybını kastettiğini belirten Hipper, söz konusu kişilerin masum olup olmadığına ABD yargı sisteminin karar vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

