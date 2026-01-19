AB, Trump'tan Gazze Barış Kurulu Daveti Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB, Trump'tan Gazze Barış Kurulu Daveti Aldı

19.01.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Trump'ın Ursula von der Leyen'i Gazze için Barış Kurulu'na davetini memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmaya davet ettiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin daveti memnuniyetle karşıladığını ve barış yönündeki çabaları desteklediklerini ifade eden El Anouni, "Özellikle Gazze'deki savaşa son verilmesine yönelik küresel düzeyde yürütülen çabalara katkı sunulması konusunda, bu hedefe birlikte nasıl ulaşabileceğimizi ABD ve diğer ortaklarla görüşmeye hazırız." diye konuştu.

El Anouni, bu konuda ve AB'nin sunabileceği katkılar bağlamında ortaklarla yakın temas halinde olduklarını belirterek, AB'nin bu süreçte benzersiz bir uzmanlığa ve Gazze'deki durumun çok boyutlu ihtiyaçlarına yanıt verebilecek çok boyutlu araç setine sahip olduğunu savundu.

Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılmaya davet ettiğini aktaran el Anouni, Gazze'deki çatışmayı sona erdirecek kapsamlı bir plana katkı sunmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Trump'tan Gazze Barış Kurulu Daveti Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:14:20. #7.11#
SON DAKİKA: AB, Trump'tan Gazze Barış Kurulu Daveti Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.