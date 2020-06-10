AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ASO Başkanı Özdebir ile görüştü - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ASO Başkanı Özdebir ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Avrupa sağlık sisteminde de büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Türkiye, bu anlamda çok iyi bir örnek oldu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ASO Başkanı Özdebir ile görüştü, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Avrupa sağlık sisteminde de büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Türkiye, bu anlamda çok iyi bir örnek oldu. Türkiye'nin çok sağlam ve güçlü bir sağlık sistemi var ve hastaları çok rahat bir şekilde sindirebildi." ifadesini kullandı.

Ankara Sanayi Odasından (ASO) yapılan açıklamaya göre Berger, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile webinar etkinliğinde bir araya geldi.

Görüşmede, Kovid-19 salgını döneminde tüm dünya ile birlikte Avrupa sağlık sisteminde de büyük sıkıntılar oluştuğuna işaret eden Berger, "Türkiye, bu anlamda çok iyi bir örnek oldu. Türkiye'nin çok sağlam ve güçlü bir sağlık sistemi var ve hastaları çok rahat bir şekilde sindirebildi. Bu başarılı sistem sayesinde dünya ile karşılaştırdığımızda Türkiye'de vefat sayısının düşük olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Berger, Türkiye'nin sağlık alanında AB ile yaptığı iş birliğine de değinerek, 3 hafta önce aşı çalışmalarına destek olmak için bağış kampanyası düzenlenerek AB'nin sponsorluğunda uluslararası bir konferans yapıldığını belirtti. Berger, aşı bulma çalışmalarının finansmanına da destek olması nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi

Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesine ilişkin ise Berger, Avrupa Komisyonunun, üye ülkelere Gümrük Birliğinin incelenmesi için teklif götürdüğünü ancak birtakım sebeplerden dolayı henüz üye ülkelerden onay gelmediğini söyledi. Berger, "Eğer Gümrük Birliğini güncelleyecek olursak, bu her iki taraf için de kazan-kazan olmalıdır. Ayrıca Gümrük Birliği ile ilgili son yıllarda birtakım zorluklar ve sorunlar yaşandı. Bunların da ele alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Avrupa iş dünyasının, Türkiye'nin değişikliklere ve zorluklara uyum sağlamakta ne kadar esnek olabildiğini bildiğine dikkati çeken Berger, Türkiye'deki KOBİ'lerin dijitalleşmeye çok ilgi gösterdiklerini bildirdi.

"İş birliğiyle ekonomiler canlandırılmalı"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin büyüklüğüne değinerek, Türkiye ile 27 AB ülkesi arasındaki dış ticaret hacminin 2019'da 144,7 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

Bu yılın 5 ayında Türkiye'nin AB'ye ihracatının 26,9 milyar dolar olduğunu belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"İhracatımızın 23,6 milyar dolarlık kısmını sanayi ürünleri ihracatı oluşturmuştur. Ankara ili rakamlarına baktığımızda ise AB ülkelerinin toplam ihracattaki payının yüzde 36 olduğunu görmekteyiz. Bu sürecin olabilecek en az zararla atlatılmasında, Birlik işletmeleri ile ülkemiz işletmeleri arasında iş birliklerinin artırılması yoluyla ekonomilerimizin canlandırılması önem arz etmektedir. Ayrıca, ülkemiz ile AB arasında tesis edilmiş olan Gümrük Birliğinin güncellenerek daha işler hale getirilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir."

Ankara Sanayi Odası, Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ASO Başkanı Özdebir ile görüştü - Son Dakika Ekonomi

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