Son Dakika Haberleri: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den, Akşener'e ziyaret
Son Dakika Politika Haber

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den, Akşener'e ziyaret

58 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den, Akşener'e ziyaret, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Berger'in, İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede, Akşener'e İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Kamil Erozan eşlik etti, Berger'in heyetinde de AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri yer aldı.
AB Türkiye Delegasyonu'ndan edinilen bilgiye göre, Berger'in ziyareti, siyasi partilerle yapılan olağan görüşmeler kapsamında gerçekleştirildi.
Ziyarette Berger ve Akşener, Türkiye ve AB'deki son siyasi gelişmelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerine dair görüş alışverişinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:00 Kaynak: AA
Meral Akşener, İYİ Parti, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sezai Temelli, Erdoğan'ın "Demirtaş-Öcalan arasında iktidar mücadelesi var" sözlerine yanıt verdi Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 12:58:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den, Akşener'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]