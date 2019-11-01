Son Dakika Haberleri: AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Adıyaman'da
Son Dakika Güncel AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Adıyaman'da

AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Adıyaman'da

6 saat önce

Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.

AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ile kaymakamlıkta bir araya gelen Berger, bu ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

UNESCO Küresel Medya ve Enformasyon Okuryazarlığı Haftası kapsamında Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) işbirliğiyle Avrupa Birliği koordinesinde düzenlenen Çevrimiçi Gençlik-Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı Forumu'na katıldığını dile getiren Berger, kaymakam Köksal'e teşekkür etti.

Kaymakam Mutlu Köksal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gölbaşı ilçemize yapmış olduğunuz ziyaret bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah yapmış olduğunuz ziyaret hem ülkemiz hem de AB için hayırlara vesile olur." ifadesini kullandı.

Berger, daha sonra Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım da ziyaretlerinden dolayı Berger'e teşekkürlerini sundu.

AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Adıyaman'da

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:23 Kaynak: AA
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