AB, Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi paketi onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

AB, Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi paketi onayladı

AB, Ukrayna\'ya 90 milyar avro kredi paketi onayladı
11.02.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'ya 2026-2027 yıllarını kapsayan 90 milyar avro kredi desteğini onayladı.

AVRUPA Parlamentosu, Ukrayna'nın savunma ile bütçe ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 90 milyar avroluk kredi destek paketini onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylama sonucunda, Rusya ile savaşı beşinci yılına giren Ukrayna'ya yönelik kredi paketi kabul edildi. Kabul edilen 90 milyar avroluk paketin 60 milyar avrosunun Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve askeri teçhizat alımı için, kalan 30 milyar avrosunun ise makro-finansal yardım ile bütçe desteği olarak kullanılacağı bildirildi.

Ortak AB borçlanması yoluyla finanse edilecek kredinin anaparasının, Ukrayna'nın Rusya'dan savaş tazminatı almasının ardından Kiev yönetimi tarafından geri ödeneceği ifade edildi. Söz konusu destek paketinin kullanıma sunulmasının ise Ukrayna'nın demokratik reformlara bağlı kalması, hukukun üstünlüğünü sağlaması ve yolsuzlukla mücadeleye devam etmesi gibi şartlara bağlandığı aktarıldı.

Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın destek vermediği paketin, oy birliği gerektirmeyen 'güçlendirilmiş iş birliği' prosedürü sayesinde parlamentodan geçtiği kaydedildi. AB Konseyi'nin de paketi resmi olarak onaylamasının ardından ilk ödemenin 2026'nın ikinci çeyreğinin başlarında yapılmasının planlandığı belirtildi. Söz konusu tutarın ise Ukrayna'nın bu dönemdeki tahmini finansal ihtiyaçlarının üçte ikisini karşılamasının öngörüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Savunma, Ekonomi, Ukrayna, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi paketi onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:18
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:01:23. #7.11#
SON DAKİKA: AB, Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi paketi onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.