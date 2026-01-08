AB-Ürdün Zirvesi'nde Filistin Vurgusu - Son Dakika
AB-Ürdün Zirvesi'nde Filistin Vurgusu

08.01.2026 18:31
AB ve Ürdün liderleri, Gazze'deki insani durumu ele alarak iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile Ürdün arasında, ülkenin başkenti Amman'da düzenlenen ilk zirvede Filistin vurgusu öne çıktı.

Zirveye AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Ürdün Kralı 2. Abdullah katıldı.

AB-Ürdün arasında düzenlenen ilk zirvenin ardından liderler tarafından yapılan ortak açıklamada, Gazze'de "felaket niteliğindeki" insani durumun acil eylem gerektirdiği belirtilerek, uluslararası insancıl hukuk uyarınca Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) dahil insani yardım örgütlerinin bölgeye engelsiz erişiminin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes planının memnuniyetle karşılandığı kaydedilerek, tüm taraflar, planı destekleyen BM Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararına uymaya davet edildi.

Adil, kalıcı ve kapsamlı çözümün yalnızca iki devletli çözümle mümkün olduğu belirtilen açıklamada, AB Refah Sınır Yardım Misyonu (EUBAM Refah) ve AB Filistin Toprakları Polis Misyonu (EUPOL COPPS) aracılığıyla Filistin yönetimi kontrolündeki polisin güçlendirilmesinin önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kötüleşen durumdan büyük endişe duyulduğu ifade edilerek "Her türlü ilhak girişimini, Hristiyan topluluklarına yönelik şiddet dahil yerleşimcilerin şiddetini, uluslararası hukuka göre yasadışı olan yerleşimleri, tek taraflı eylemleri, Filistinlilerin Gazze veya Batı Şeria'dan sürülmesini veya yerinden edilmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

İsrail'in başlattığı ve Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi amaçlanan "E1 Projesi"nin iki devletli çözümü baltaladığı belirtilen açıklamada, Tel Aviv'e bu projeden geri adım atma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Tel Aviv'in el koyduğu Filistin yönetimine ait mali kaynakları acilen serbest bırakması gerektiği ifade edildi.

Suriye

Suriye'deki duruma da değinilen açıklamada, ülkenin birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla "zararlı yabancı müdahalelerden" arınmış barışçıl ve kapsayıcı geçiş sürecinin destekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, tarafların Suriye'de istikrar, uzlaşı, kurumsal yapılanma, yeniden inşa ve sosyo-ekonomik iyileşme yönündeki çabaları desteklemek için işbirliği yapacağı belirtilerek ülke içinde yerinden edilenlerle Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için uygun koşulların oluşturulmasına katkıda bulunma konusunda kararlı olunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

