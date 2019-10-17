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AB ve İngiltere anlaştı

2 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir Brexit anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir Brexit anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

Johnson, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kontrolü geri alacağımız yeni bir anlaşmaya vardık. Şimdi parlamentonun Brexit'i cumartesi günü gerçekleştirmesi gerekiyor." dedi.

İngiltere, 2 Ekim'de AB'ye yeni bir teklif sunarak daha önce reddedilen Brexit anlaşmasındaki tartışmalı tedbir maddesinin Kuzey İrlanda'nın 2025'e kadar Birlik ile özel bir ilişki içinde kalmasını öngören bir düzenlemeyle değiştirilmesini istemişti.

Johnson'ın "adil ve makul taviz" şeklinde nitelediği teklife AB ilk başta olumsuz yaklaşsa da daha sonra müzakere etmeye başlamıştı.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:04 Kaynak: AA
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