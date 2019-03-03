Son Dakika Haberleri: Abant'a Yoğun İlgi

Abant'a Yoğun İlgi

24 dakika önce

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

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Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim başka güzelliğe bürünen Abant, yerli ve yabancı tatilcilerin tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen bazı tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik alanlarında piknik yaparak, şambrellerle kayarak ve hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:42 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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