Abant'a Yoğun İlgi
24 dakika önce
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat
Parkı, tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bolu
'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim başka güzelliğe bürünen Abant, yerli ve yabancı tatilcilerin tatilcilerin ilgi odağı oldu.
Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen bazı tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik alanlarında piknik yaparak, şambrellerle kayarak ve hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:42 Kaynak: AA
Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı
Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi
Mansur Yavaş'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Nesli Tükenmekte Olan Oklu Kirpiyi Vahşice Öldürdüler