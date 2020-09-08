Abant'ta, "Araç, Bisiklet ve Yaya Yolları Güzergah İyileştirme Projesi" - Son Dakika

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, "Araç Bisiklet ve Yaya Yolları Güzergah İyileştirme Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2020 yılı yatırım programında yer alan "Araç Bisiklet ve Yaya Yolları Güzergah İyileştirme Projesi" kapsamında göl çevresi yürüyüş yolu zemini, bordür ve bisiklet yolları işaretleme işi ile bozuk olan yerlerde küp taş tamiratları yapıyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

Öte yandan Abant'ın temiz kalması için ekipler tarafından gün içerisinde denetimler yapılıyor.