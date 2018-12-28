Abant Tabiat Parkı'na Ziyaretçi Akını
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kayan araçların traktörle çekilmesi Detaylar Yolda meydana gelen bir trafik kazasından detaylar Bölgeye gelen tatilcilerden detaylar Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışının ardından bölge tatilcilerin akınına uğradı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kayan araçların traktörle çekilmesi
Detaylar
Yolda meydana gelen bir trafik kazasından detaylar
Bölgeye gelen tatilcilerden detaylar Bolu
'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat
Parkı'nda etkili olan kar yağışının ardından bölge tatilcilerin akınına uğradı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:30 Kaynak: AA
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