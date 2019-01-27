Son Dakika Haberleri: Abant ve Gölcük Doldu

Abant ve Gölcük Doldu

1 saat önce

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parkları sömestr tatilinde ilgi gördü.

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BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parkları sömestr tatilinde ilgi gördü. 

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ünlü Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler yoğunluğa neden oldu. Tabiat parkının girişinde araç kuyrukları oluştu. Sömestr tatilinin ikinci hafta sonunu geçirmek için Abant'a gelen tatilciler, bölgedeki otellerin doluluk oranını artırdı. Günü birlik tatil için gelenler ise, izin verilen alanlarda piknik yaparak mangal yaktı. Tatilciler göl çevresinde yürüyüş yapıp, at ve faytonla tur atarak temiz havanın tadını çıkardı. Bolu'nun bir diğer doğal güzellikleriyle bilinen tabiat parkı Gölcük de ziyaretçilerle doldu. Çam ormanları arasında gizlenmiş eşsiz güzelliğiyle büyüleyen Gölcük Tabiat parkına Bolu ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, parkı gezdi. Ziyaretçiler, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gölcük gölünde sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi. 2 tabiat parkında da göl donarken, ziyaretçilerin donmuş göl yüzeyine çıkmalarına izin verilmedi.

Görüntü Dökümü

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-Gölcük ve Abant'tan manzaralar

-Detaylar

Süre: 03.29-Boyut: 392.1 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:42 Kaynak: DHA

Bolu, Gölcük, Güncel
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