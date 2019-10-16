Son Dakika Haberleri: Abbas Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
Son Dakika Güncel Abbas Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Abbas Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

1 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Selman bin Abdulaziz ile görüştü.

Abbas Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü, System.String[]

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Selman bin Abdulaziz ile görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Riyada'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede Abbas, Filistin'in, terörle mücadele konusunda Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Abbas ayrıca Suudi Arabistan'ın Filistin'i destekleyici rolünden de övgüyle söz etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman da ülkesinin Filistin halkını ve yönetimini destekleyen tutumunu yineleyerek, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması konusundaki meşru haklarını elde etmeleri için her türlü desteği sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dün Riyad'a ulaşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin Sivil İşler Genel Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, Filistin İstihbarat Teşkilatı Başkanı Macid Ferec, Diplomatik İşler Başkanı Danışmanı Mecdi el-Halidi ve Filistin'in Riyad Büyükelçisi Bessam el-Ağa eşlik ediyor.

Abbas'ın Suudi Arabistan ziyaretinin kaç gün süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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