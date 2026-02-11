Abbas ve Norveç Başbakanı Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Abbas ve Norveç Başbakanı Görüşmesi

11.02.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmud Abbas, Norveç Başbakanı Store ile Filistin meselesini ve ikili ilişkileri ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Filistin meselesine dair son gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Norveç'in başkenti Oslo'da Başbakan Store ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin meselesine dair son gelişmeler, ikili ilişkiler ve ortak meseleler değerlendirildi.

Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi gibi konuların da ele alındığı görüşmede Abbas, Norveç'in Filistin davasına verdiği destek ve Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni tanıma kararından dolayı teşekkür etti.

Abbas ayrıca işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'teki İsrail uygulamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, Avrupa'ya ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Norveç, Avrupa Birliği ve ABD'den Filistin vergi gelirlerinden yapılan kesintilerin durdurulması için İsrail'e baskı yapmasınıı isteyen Abbas, Filistin hükümetinin yürüttüğü kapsamlı ulusal reform programı, yaklaşan belediye seçimleri, Fetih Hareketi kongresi ve Filistin Ulusal Konseyi seçimleri hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Mahmud Abbas, Diplomasi, Orta Doğu, Filistin, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abbas ve Norveç Başbakanı Görüşmesi - Son Dakika

Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:43:42. #7.11#
SON DAKİKA: Abbas ve Norveç Başbakanı Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.