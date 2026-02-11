Abbas ve Norveç Başbakanı Görüşmesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Filistin meselesine dair son gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Norveç'in başkenti Oslo'da Başbakan Store ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin meselesine dair son gelişmeler, ikili ilişkiler ve ortak meseleler değerlendirildi.

Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi gibi konuların da ele alındığı görüşmede Abbas, Norveç'in Filistin davasına verdiği destek ve Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni tanıma kararından dolayı teşekkür etti.

Abbas ayrıca işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'teki İsrail uygulamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, Avrupa'ya ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Norveç, Avrupa Birliği ve ABD'den Filistin vergi gelirlerinden yapılan kesintilerin durdurulması için İsrail'e baskı yapmasınıı isteyen Abbas, Filistin hükümetinin yürüttüğü kapsamlı ulusal reform programı, yaklaşan belediye seçimleri, Fetih Hareketi kongresi ve Filistin Ulusal Konseyi seçimleri hakkında da bilgi verdi.