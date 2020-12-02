ABD Adalet Bakanı Barr: Seçim sonucunu değiştirecek ölçüde bir hile bulamadık

ABD Adalet Bakanı Willam Barr, bakanlığının Başkan Donald Trump'ın seçimde hile yapıldığı yönündeki iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt bulamadığını söyledi.

Barr "Şimdiye dek, seçim sonuçlarını etkileyebilecek düzeyde bir sahtecilik görmedik" dedi.

Barr'ın açıklamaları, yenilgiyi kabul etmeyen Trump'a büyük bir darbe olarak görülüyor.

Trump ve kampanyası, Joe Biden'ı galip olarak ilan eden eyaletlerde çeşitli davalar açmıştı.

3 Kasım'daki seçimlerden beri, Trump temelsiz yaygın seçim hilesi iddialarında bulunuyor ve Trump'ın hukuk ekibi, Biden'ın seçilmesi için uluslararası bir komplo düzenlendiği iddialarını dile getiriyor.

Trump'ın müttefiklerinden Barr, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, oy verme makinelerinin oyların Biden'a gitmesi için önceden programlandığı iddialarına atfen "Sistem genelinde bir hile iddiası oldu ve bu da makinelerin seçim sonuçlarını etkilemek için programlandığıydı" dedi.

Barr, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıkları'nın bu iddiayı araştırdığını ve "şu ana dek bunu destekleyecek herhangi bir şey görmediklerini" belirtti.

Barr "Adalet sistemini her sorunu çözecek asıl şeymiş gibi kullanma eğilim var ve insanlar bir şeyi sevmediklerinde Adalet Bakanlığı'nın gelip bunu araştırmasını istiyor" diye de ekledi.

Barr ayrıca, özel Savcı Robert Mueller'in seçime müdahale iddiaları konusundaki soruşturmasını devam ettirmesi için tecrübeli bir savcıyı atadığını da aktardı.

'Barr bilgi ve soruşturmadan mahrum'

Barr'ın açıklamalarına tepki gösteren Trump kampanyasının avukatları Rudy Giuliani ve Jenna Ellis ise yaptıkları ortak açıklamada, "Adalet Bakanı'na tüm saygımızla, fikirleri önemli seçim usulsüzlükleri ve sistemik hile kanıtlarına yönelik bilgi ya da soruşturmadan mahrum görünüyor" dedi.

Trump seçim sonrasındaki ilk televizyon röportajını yaptığı Fox News'ta mümkün olan her hukuk yolunu deneyeceğini söylemişti.

Trump "Fikrim altı ayda değişmeyecek, burada büyük bir hile var" demişti.

Trump ayrıca, seçimin soruşturulması için özel bir savcı atanması fikrini ortaya attı. Bu atamanın yapılması için Barr'ın onayı gerekiyor.

Barr seçimde hile yapılmadığını söyleyen ilk üst düzey ABD'li yetkili değil.

ABD Sibergüvenlik ve Altyapı Güvenliği Kurumu'nun Başkanı Chris Krebs de, Trump'ın hile iddilarına karşı çıkmasından sonra görevden alınmıştı. Krebs "2020 seçimlerinin Amerikan tarihinin en güvenli seçimi olduğunu" söylemişti.

Trump'ın avukatı Joe DiGenova da Krebs'e yönelik şiddet çağrısında bulunduğu için kınandı.

DiGenova The Howie Carr Show podcastında "Siber güvenliğin başı olan Krebs gibi seçimin iyi gittiğini düşünen herkes, A sınıfı morondur. Krebs boğulup parçalanmalı, şafak vakti alınıp, vurulmalı" demişti.