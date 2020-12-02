ABD Adalet Bakanı Barr: Seçim sonucunu değiştirecek ölçüde bir hile bulamadık - Son Dakika
BBC

ABD Adalet Bakanı Barr: Seçim sonucunu değiştirecek ölçüde bir hile bulamadık

02.12.2020 01:52
ABD Adalet Bakanı Barr: Seçim sonucunu değiştirecek ölçüde bir hile bulamadık, System.String[]

ABD Adalet Bakanı Barr "Seçim sonucunu değiştirecek ölçüde bir hile bulamadık" derken, Trump'ın ekibi Barr'ın sözlerinin "bilgiye sahip olmadan sarf edilmiş gibi göründüğünü" savundu.

ABD Adalet Bakanı Willam Barr, bakanlığının Başkan Donald Trump'ın seçimde hile yapıldığı yönündeki iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt bulamadığını söyledi.

Barr "Şimdiye dek, seçim sonuçlarını etkileyebilecek düzeyde bir sahtecilik görmedik" dedi.

Barr'ın açıklamaları, yenilgiyi kabul etmeyen Trump'a büyük bir darbe olarak görülüyor.

Trump ve kampanyası, Joe Biden'ı galip olarak ilan eden eyaletlerde çeşitli davalar açmıştı.

3 Kasım'daki seçimlerden beri, Trump temelsiz yaygın seçim hilesi iddialarında bulunuyor ve Trump'ın hukuk ekibi, Biden'ın seçilmesi için uluslararası bir komplo düzenlendiği iddialarını dile getiriyor.

Trump'ın müttefiklerinden Barr, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, oy verme makinelerinin oyların Biden'a gitmesi için önceden programlandığı iddialarına atfen "Sistem genelinde bir hile iddiası oldu ve bu da makinelerin seçim sonuçlarını etkilemek için programlandığıydı" dedi.

Barr, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıkları'nın bu iddiayı araştırdığını ve "şu ana dek bunu destekleyecek herhangi bir şey görmediklerini" belirtti.

Barr "Adalet sistemini her sorunu çözecek asıl şeymiş gibi kullanma eğilim var ve insanlar bir şeyi sevmediklerinde Adalet Bakanlığı'nın gelip bunu araştırmasını istiyor" diye de ekledi.

Barr ayrıca, özel Savcı Robert Mueller'in seçime müdahale iddiaları konusundaki soruşturmasını devam ettirmesi için tecrübeli bir savcıyı atadığını da aktardı.

'Barr bilgi ve soruşturmadan mahrum'

Barr'ın açıklamalarına tepki gösteren Trump kampanyasının avukatları Rudy Giuliani ve Jenna Ellis ise yaptıkları ortak açıklamada, "Adalet Bakanı'na tüm saygımızla, fikirleri önemli seçim usulsüzlükleri ve sistemik hile kanıtlarına yönelik bilgi ya da soruşturmadan mahrum görünüyor" dedi.

Trump seçim sonrasındaki ilk televizyon röportajını yaptığı Fox News'ta mümkün olan her hukuk yolunu deneyeceğini söylemişti.

Trump "Fikrim altı ayda değişmeyecek, burada büyük bir hile var" demişti.

Trump ayrıca, seçimin soruşturulması için özel bir savcı atanması fikrini ortaya attı. Bu atamanın yapılması için Barr'ın onayı gerekiyor.

Barr seçimde hile yapılmadığını söyleyen ilk üst düzey ABD'li yetkili değil.

ABD Sibergüvenlik ve Altyapı Güvenliği Kurumu'nun Başkanı Chris Krebs de, Trump'ın hile iddilarına karşı çıkmasından sonra görevden alınmıştı. Krebs "2020 seçimlerinin Amerikan tarihinin en güvenli seçimi olduğunu" söylemişti.

Trump'ın avukatı Joe DiGenova da Krebs'e yönelik şiddet çağrısında bulunduğu için kınandı.

DiGenova The Howie Carr Show podcastında "Siber güvenliğin başı olan Krebs gibi seçimin iyi gittiğini düşünen herkes, A sınıfı morondur. Krebs boğulup parçalanmalı, şafak vakti alınıp, vurulmalı" demişti.

ABD Adalet Bakanı Barr: Seçim sonucunu değiştirecek ölçüde bir hile bulamadık

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Donald Trump, Adalet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Adalet Bakanı Barr: Seçim sonucunu değiştirecek ölçüde bir hile bulamadık - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı Ellen Page transeksüel olduğunu açıkladı, Elliot ismini aldı Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir "Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü
Inter deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti Inter deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti         
00:58
Yeni yöntemle ilk kez görüntülendi! Korona, akciğerlerde 3 aydan daha uzun sürebilen hasara neden oluyor Yeni yöntemle ilk kez görüntülendi! Korona, akciğerlerde 3 aydan daha uzun sürebilen hasara neden oluyor         
23:47
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili açıklama: Tehlike bertaraf edilir ama açıklanmaz Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili açıklama: Tehlike bertaraf edilir ama açıklanmaz         
23:10
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı         
22:18
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?         
15:21
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu         
12:32
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 02:01:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Adalet Bakanı Barr: Seçim sonucunu değiştirecek ölçüde bir hile bulamadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei