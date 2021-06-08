ABD Aile Birleşimi Görev Gücüne göre, Trump yönetimi 3 bin 913 göçmen çocuğu ailesinden ayırdı - Son Dakika

SAN Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "sıfır tolerans" adını verdiği politika kapsamında Meksika sınırında ailelerinden ayrılan çocukların sayısının 3 bin 913 olduğu bildirildi.

ABD Aile Birleşimi Görev Gücünden yapılan açıklamada, Trump'ın "sıfır tolerans" politikasının yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2017'den itibaren ailelerinden koparılan göçmen çocukların "neredeyse hepsinin" belirlendiği ifade edildi.

1723 vakanın daha ele alınacağı kaydedilen açıklamada, ailelerinden ayrılan çocuk sayısının 3 bin 913 olduğu belirtildi.

Bu sayının, daha önce yapılan açıklamalardaki 5 bin 500'den az olması dikkati çekti.

391 çocuğun ailesinden haber alınamıyor

Açıklamada, "sıfır tolerans" politikasına karşı çıkan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) açtığı davaların Trump'ın başkanlığının ilk 6 ayını ele almadığı anımsatılarak bu dönemde ailesinden ayrılan çocuk olup olmadığının belirlenmesi için çalışılacağı ifade edildi.

Böylelikle, ailesinden koparılan göçmen çocukların sayısının artabileceğine işaret edilen açıklamada, 3 bin 913 çocuktan 1786'sının ebeveynlerinden biriyle bir araya getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ailelerinden ayrılan 1965 çocuğun ebeveynlerine ulaşıldığı, bunların da çoğunun başka bir aile üyesine teslim edildiği ve 391 çocuğun ailesine henüz ulaşılamadığı aktarıldı.

Ailesinden koparılan çocukların çoğu Guatemalalı

ABD Aile Birleşimi Görev Gücü verilerine göre, ailelerinden ayrılan çocuklardan 2 bin 270'i Guatemalalı.

Guatemalalı çocukları, Honduraslı (1150), El Salvadorlu (281), Brezilyalı (74) ve Romanyalı (23) çocuklar izliyor.

Diğer yandan ailelerinden koparılan çocukların sayısı Meksika ile sınırdaki Arizona eyaletinin Yuma kentinde 1114, Texas eyaletinin Rio Grande Vadisi'nde 1025 ve El Paso kentinde ise 982.

"Sıfır tolerans" politikası

ABD'nin önceki başkanı Donald Trump döneminde binlerce çocuk, Meksika sınırında ailelerinden ayırılmıştı.

Trump'ın "sıfır tolerans" adını verdiği politika kapsamında ayırılan en az 1000 ailenin hala birbirine kavuşamadığı tahmin ediliyor.

1 Temmuz 2017'de uygulamaya konulan "sıfır tolerans" politikası, açılan karşı davaların ardından Haziran 2018'de sona ermişti.

ABD'de Joe Biden yönetimi, mayısta Trump döneminde Meksika sınırında birbirinden ayırılan göçmen ailelerin üyelerini yeniden birbiriyle kavuşturmaya başladıklarını belirtmiş, bu kapsamda 2017'de birbirinden ayırılan 4 ailenin mensupları yeniden kavuşturulmuştu.

San Diego'da bir federal mahkeme, 1723 çocuğun Trump'ın "sıfır tolerans" politikası nedeniyle değil çocuğun tehlikede olma riski veya ana-babalıkla ilgili şüpheler sebebiyle ailelerinden ayrıldığına karar vermişti.